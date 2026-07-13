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Космонавт из Красноярского края стал Героем России

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Кириллу Пескову. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Кириллу Пескову. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Кирилл Песков служит в отряде космонавтов Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Звание ему присвоили как космонавту-испытателю. Для Красноярского края Песков не чужой человек. Он родился в Кызыле, но среднюю школу окончил в Назарове Красноярского края. До отбора в космонавты он также работал вторым пилотом самолетов Boeing 757/767 в авиакомпании «Икар», которая базировалась в Красноярском крае.

В 2025 году Кирилл Песков совершил полет к Международной космической станции в составе миссии Crew-10 на корабле Crew Dragon. Он стал шестым россиянином в истории МКС, который летал в составе экипажа американского корабля Crew Dragon.

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