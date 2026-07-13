Космонавт из Красноярского края стал Героем России

Кирилл Песков служит в отряде космонавтов Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Звание ему присвоили как космонавту-испытателю. Для Красноярского края Песков не чужой человек. Он родился в Кызыле, но среднюю школу окончил в Назарове Красноярского края. До отбора в космонавты он также работал вторым пилотом самолетов Boeing 757/767 в авиакомпании «Икар», которая базировалась в Красноярском крае.