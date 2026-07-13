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Нижегородское ФСБ напомнило о правилах режима на границе с Казахстаном

Управление ФСБ по Нижегородской области напомнило о правилах въезда в пограничную зону в Астрахани и Калмыкии.

Источник: Живем в Нижнем

Управление ФСБ по Нижегородской области напомнило о правилах въезда в пограничную зону в Астрахани и Калмыкии. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Для посещения пограничной полосы с Казахстаном необходимо оформление пропусков. Разрешения выдают калмыкское и астраханское управления ФСБ. Для получения пропуска гражданам нужно обратиться с заявлением — его рассмотрят не более чем за 15 рабочих дней.

Хозяйственную и промысловую деятельность в пограничной зоне можно вести только в светлое время суток. Кроме того, без особого разрешения нельзя снимать пограничные корабли и людей на них. Нарушителям грозят штрафы.

Напомним, Роспотребнадзор признал пять озер безопасными для купания в Нижнем Новгороде.

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