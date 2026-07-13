Сбер поддерживает аграриев: кредитный портфель по АПК превысил 19 млрд рублей

По данным на 1 июня 2026 года, кредитный портфель Сбера в агропромышленном комплексе Нижегородской области превысил 19 млрд рублей. Финансирование отрасли остается одним из ключевых направлений работы банка.
С начала года нижегородские аграрии получили свыше 6 млрд рублей. Эти средства позволили сельхозпроизводителям поддерживать бесперебойную работу и увеличивать эффективность предприятий. Лидером по объёму поддержки стало растениеводство, молочное скотоводство и переработка сельхозпродукции.
Наталья Демина, управляющий Нижегородским отделением Сбербанка:
«Аграрные и фермерские предприятия играют ключевую роль в обеспечении населения качественными продуктами питания. Поддержка АПК для Сбера — одно из приоритетных направлений. Мы помогаем аграриям повышать эффективность производства, чтобы они могли успешно конкурировать на рынке и укреплять продовольственную безопасность региона».
На финансирование весенних полевых работ сначала года банк направил 1,2 млрд рублей.
По данным регионального Минсельхоза в организованном секторе было посеяно 334 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, 13,3 тыс. га картофеля и 755 га овощей. Более 2 тыс. га льна-долгунца, 14,4 тыс. га сахарной свеклы и 89,7 тыс. га масличных культур.
Николай Денисов, министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области:
«Государство системно поддерживает аграриев — выделяет субсидии на приоритетные направления, предоставляет гранты и компенсирует часть затрат. Важным элементом этой системы выступает взаимодействие с банками — через механизм льготного кредитования аграрии получают доступ к финансированию по сниженной ставке».