Сбер поддерживает аграриев: кредитный портфель по АПК превысил 19 млрд рублей

«Аграрные и фермерские предприятия играют ключевую роль в обеспечении населения качественными продуктами питания. Поддержка АПК для Сбера — одно из приоритетных направлений. Мы помогаем аграриям повышать эффективность производства, чтобы они могли успешно конкурировать на рынке и укреплять продовольственную безопасность региона».