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Подросток сорвался со скалы в нацпарке «Красноярские Столбы»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Днем 12 июля в национальном парке «Красноярские Столбы» 16-летний подросток сорвался со скалы Перья во время подъема и получил тяжелые травмы.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Днем 12 июля в национальном парке «Красноярские Столбы» 16-летний подросток сорвался со скалы Перья во время подъема и получил тяжелые травмы.

Для его эвакуации привлекли спасателей Красноярского поисково-спасательного отряда. С помощью альпинистского снаряжения они сняли пострадавшего со скалы, после чего на носилках доставили к автомобилю, вывезли к улице Свердловской и передали бригаде скорой помощи.

В КГКУ «Спасатель» сообщили, что юноша получил перелом руки и сильные ушибы головы.

Спасатели призвали посетителей национального парка не пытаться покорять скалы без специальной подготовки и необходимого снаряжения.

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