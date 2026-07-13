Подросток сорвался со скалы в нацпарке «Красноярские Столбы»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Днем 12 июля в национальном парке «Красноярские Столбы» 16-летний подросток сорвался со скалы Перья во время подъема и получил тяжелые травмы.
Для его эвакуации привлекли спасателей Красноярского поисково-спасательного отряда. С помощью альпинистского снаряжения они сняли пострадавшего со скалы, после чего на носилках доставили к автомобилю, вывезли к улице Свердловской и передали бригаде скорой помощи.
В КГКУ «Спасатель» сообщили, что юноша получил перелом руки и сильные ушибы головы.
Спасатели призвали посетителей национального парка не пытаться покорять скалы без специальной подготовки и необходимого снаряжения.
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