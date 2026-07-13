Подросток сорвался со скалы в нацпарке «Красноярские Столбы»

Для его эвакуации привлекли спасателей Красноярского поисково-спасательного отряда. С помощью альпинистского снаряжения они сняли пострадавшего со скалы, после чего на носилках доставили к автомобилю, вывезли к улице Свердловской и передали бригаде скорой помощи.