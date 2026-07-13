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В Прикамье расширен список получателей бесплатной юридической помощи

В него войдут беженцы и ветераны ядерных испытаний.

Источник: Комсомольская правда

В Заксобрании Пермского края сообщили, что губернатор Дмитрий Махонин инициировал расширение перечня категорий граждан, имеющих право на бесплатные юридические консультации. Соответствующий законопроект уже поступил на рассмотрение в региональный парламент.

Согласно документу, правовую поддержку за счет бюджета смогут получить: беженцы и вынужденные переселенцы. Им помогут разобраться в вопросах получения мер социальной поддержки, оформления временного убежища, а также при подаче документов на прием в гражданство Российской Федерации.

Следующая категория — граждане из подразделений особого риска — участники испытаний ядерного оружия, ликвидаторы последствий радиационных аварий, а также военнослужащие, занимавшиеся сборкой и испытанием ядерных зарядов.

Парламентарии планируют рассмотреть данный проект закона на пленарном заседании Законодательного Собрания в августе.