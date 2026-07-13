В Прикамье расширен список получателей бесплатной юридической помощи

Согласно документу, правовую поддержку за счет бюджета смогут получить: беженцы и вынужденные переселенцы. Им помогут разобраться в вопросах получения мер социальной поддержки, оформления временного убежища, а также при подаче документов на прием в гражданство Российской Федерации.