Красноярский край не вошел в топ-10 регионов по доступности жилья

Теперь при рождении или усыновлении ребенка заемщик может в любой момент действия договора попросить кредитора о льготном периоде. Главное нововведение: для этого больше не нужно доказывать снижение доходов или считать соотношение платежей к зарплате — достаточным основанием становится само пополнение в семье.