Красноярский край не вошел в топ-10 регионов по доступности жилья

Красноярский край занял 16-е место в рейтинге российских регионов по доступности жилья, подготовленном РИА Новости. За год срок, необходимый семье с одним ребенком для покупки квартиры, увеличился здесь с 3,8 до 4 лет, а средняя стоимость жилья площадью 60 квадратных метров достигла отметки в 6,1 млн рублей.
Лидерами рейтинга стали Мурманская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ненецкий автономный округ. Там семье с одним ребенком потребуется менее трех лет, чтобы накопить на квартиру. Высокие позиции северных регионов аналитики объясняют сочетанием высоких медианных зарплат и сравнительно невысокой стоимости недвижимости.
Последние места заняли Крым и Севастополь. В этих регионах семье придется откладывать деньги на покупку недвижимости более 13 лет. Это связано с низким уровнем медианных зарплат и высокой стоимостью квадратного метра, которая в 1,4 раза превышает среднероссийский уровень.
Напомним, ранее Госдума приняла закон, который дает россиянам право на ипотечные каникулы сроком до 1,5 лет при рождении или усыновлении второго ребенка либо последующих детей.
Теперь при рождении или усыновлении ребенка заемщик может в любой момент действия договора попросить кредитора о льготном периоде. Главное нововведение: для этого больше не нужно доказывать снижение доходов или считать соотношение платежей к зарплате — достаточным основанием становится само пополнение в семье.
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