Спортсменки с драгоценным грузом: 37 ящериц на 5,5 млн везли из России в Польшу

Попытка контрабанды редких рептилий пресечена в пункте пропуска Мамоново-2. 64-летний гражданин Польши, следовавший на личном автомобиле, не ожидал, что его спортивные сумки привлекут внимание таможенников.
Внутри, в холщовых мешочках, таможенники обнаружили 37 живых ящериц длиной от 15 до 20 сантиметров. Каждая особь — представитель вида малый поясохвост, находящегося под защитой Конвенции СИТЕС.
Документов на груз у мужчины не было. Он заявил, что действовал по просьбе третьих лиц за вознаграждение. Стоимость конфискованных рептилий оценивается более чем в 5,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ (контрабанда особо ценных диких животных). Ящерицы сейчас находятся в специализированном помещении с необходимыми условиями.