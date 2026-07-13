Спортсменки с драгоценным грузом: 37 ящериц на 5,5 млн везли из России в Польшу

Документов на груз у мужчины не было. Он заявил, что действовал по просьбе третьих лиц за вознаграждение. Стоимость конфискованных рептилий оценивается более чем в 5,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ (контрабанда особо ценных диких животных). Ящерицы сейчас находятся в специализированном помещении с необходимыми условиями.