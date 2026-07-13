Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спортсменки с драгоценным грузом: 37 ящериц на 5,5 млн везли из России в Польшу

Попытка контрабанды редких рептилий пресечена в пункте пропуска Мамоново-2. 64-летний гражданин Польши, следовавший на личном автомобиле, не ожидал, что его спортивные сумки привлекут внимание таможенников. Внутри, в холщовых мешочках, таможенники обнаружили 37 живых ящериц длиной от 15 до 20 сантиметров. Каждая особь — представитель вида малый…

Источник: Янтарный край

Попытка контрабанды редких рептилий пресечена в пункте пропуска Мамоново-2. 64-летний гражданин Польши, следовавший на личном автомобиле, не ожидал, что его спортивные сумки привлекут внимание таможенников.

Внутри, в холщовых мешочках, таможенники обнаружили 37 живых ящериц длиной от 15 до 20 сантиметров. Каждая особь — представитель вида малый поясохвост, находящегося под защитой Конвенции СИТЕС.

Документов на груз у мужчины не было. Он заявил, что действовал по просьбе третьих лиц за вознаграждение. Стоимость конфискованных рептилий оценивается более чем в 5,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ (контрабанда особо ценных диких животных). Ящерицы сейчас находятся в специализированном помещении с необходимыми условиями.