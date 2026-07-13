На дороге Красноярск — Кузнецово — Зыково начали отсыпать новое покрытие

На трассе Красноярск — Кузнецово — Зыково начался новый этап реконструкции. Дорожники приступили к отсыпке нижнего слоя покрытия из песчано-гравийной смеси. Работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В этом сезоне на объекте планируют сформировать полноценную дорожную конструкцию, по которой смогут ездить местные жители и дачники. Финишный слой асфальта подрядчик уложит в 2027 году. До конца года дорожники завершат устройство земляного полотна и водопропускных труб, выполнят рабочий слой из песчано-гравийной смеси, нарежут кюветы и обочины, а также установят временные дорожные знаки. [caption id= «attachment_371170» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: пресс-служба КрУДора[/caption] Сейчас на двух участках монтируют крупные водопропускные трубы внутренним диаметром 2 метра: в начале трассы после съезда с дороги Березовка — Маганск и рядом с садоводческими товариществами. Такие сооружения нужны, чтобы во время паводков и ливней вода свободно проходила через дорожную насыпь. На отдельных отрезках специалисты продолжают снимать почвенно-растительный слой и понижают уровень существующей дороги, что позволит убрать резкие перепады высот и сделать проезд безопаснее, особенно зимой. После укладки асфальта в 2027 году на трассе обустроят автобусные остановки, тротуары, освещение и барьерные ограждения. Финансирование реконструкции составляет 1,1 млрд рублей из краевого бюджета. Напомним, что в Шарыповском округе ремонтируют 13 км дорог к Можарам и Росинке.