Прокуратура нашла нарушения при строительстве школы на улице Мариенко в Калининграде

Прокурор Ленинградского района Калининграда проверил ход строительства школы на улице Героя России Мариенко. В выездной проверке участвовали специалисты министерства регионального контроля области.
Школу возводят в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Подрядчик — ООО «Строительная компания “Чистоград”. В ходе проверки выявили нарушения градостроительного законодательства. Руководителю подрядной организации внесли представление.
Устранение нарушений и строительство объекта остаются на контроле прокуратуры.