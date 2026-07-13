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Прокуратура нашла нарушения при строительстве школы на улице Мариенко в Калининграде

Прокурор Ленинградского района Калининграда проверил ход строительства школы на улице Героя России Мариенко. В выездной проверке участвовали специалисты министерства регионального контроля области. Школу возводят в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Подрядчик — ООО «Строительная компания “Чистоград”. В ходе проверки выявили нарушения градостроительного законодательства. Руководителю подрядной…

Источник: Янтарный край

Прокурор Ленинградского района Калининграда проверил ход строительства школы на улице Героя России Мариенко. В выездной проверке участвовали специалисты министерства регионального контроля области.

Школу возводят в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Подрядчик — ООО «Строительная компания “Чистоград”. В ходе проверки выявили нарушения градостроительного законодательства. Руководителю подрядной организации внесли представление.

Устранение нарушений и строительство объекта остаются на контроле прокуратуры.

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