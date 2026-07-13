«Союзмультфильм» требует с предпринимателей Дона 146 тысяч рублей

Один из исков был подан в связи с нарушением прав на товарный знак № 754872 «Чебурашка» на 15 тыс. руб. Другой иск касается нарушения авторских прав на персонажей «Котенок Гав», «Щенок Шарик», «Попугай Кеша», «Черепаха», «Львенок», «Заяц» и «Волк» на 110 тыс. руб. По третьему иску о защите прав на персонажа «Мойдодыр» киностудия потребует 20 тыс. руб.