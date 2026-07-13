Красноярцев предупредили о грозах и сильном ветре

Во время грозы специалисты советуют отказаться от купания, рыбалки и прогулок на лодках, не находиться на открытой местности и возвышенностях, не прятаться под отдельно стоящими деревьями. По возможности следует отключить электробытовые приборы и держаться подальше от окон.