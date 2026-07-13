Красноярцев предупредили о грозах и сильном ветре

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По данным Среднесибирского УГМС, 14 и 15 июля в Красноярске ожидается ухудшение погоды.
Днем прогнозируются кратковременные дожди, грозы и порывы ветра до 12 метров в секунду.
В связи с неблагоприятными погодными условиями жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Во время сильного ветра не стоит укрываться под деревьями, рядом с рекламными щитами, недостроенными зданиями и линиями электропередачи, а также парковать автомобили вблизи таких объектов.
Во время грозы специалисты советуют отказаться от купания, рыбалки и прогулок на лодках, не находиться на открытой местности и возвышенностях, не прятаться под отдельно стоящими деревьями. По возможности следует отключить электробытовые приборы и держаться подальше от окон.
В случае возникновения экстренной ситуации необходимо звонить по телефону 112.