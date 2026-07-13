Курская и Белгородская области получат 3 млрд на помощь потерявшим жилье

Правительство РФ продолжает адресную помощь жителям приграничных регионов. Кабмин принял решение выделить еще 3 млрд руб. Курской и Белгородской областям. Средства пойдут на компенсацию аренды жилых помещений тем людям, чьи дома были разрушены, а также на содействие им в приобретении новой квартиры либо постройке дома. Об этом рассказала пресс-служба кабмина 13 июля.