В Хабаровском крае жителя обязали заплатить 320 тысяч за осетра

В Хабаровском крае, в Николаевске-на-Амуре суд обязал местного жителя компенсировать 320 тысяч рублей ущерба за незаконный оборот амурского осетра, сообщает Николаевская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратура.
Как установили надзорные органы, мужчина приобрел три части амурского осетра общим весом более 15 килограммов возле магазина «Парус». При этом он знал, что добыча и оборот рыбы семейства осетровых и ее частей запрещены.
Фрагменты краснокнижной рыбы обнаружили при перевозке к месту проживания мужчины. Государству был причинен ущерб на сумму 320 тысяч рублей.
По иску природоохранного прокурора Николаевский-на-Амуре городской суд взыскал с жителя компенсацию за незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов. Решение суда пока не вступило в законную силу.
Ранее мужчина уже был привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ за незаконное приобретение и хранение особо ценных видов водных биологических ресурсов. Ему назначили 240 часов обязательных работ.