Улучшен способ извлечения серы

Процесс Клауса — это промышленный способ получения серы из сероводорода, который образуется при переработке нефти и газа. При нем смесь сначала нагревают до 1 000−1 300 градусов, благодаря чему часть сероводорода превращается в серу. Затем газ остужают до 220−350 градусов и пропускают через катализаторы на основе оксидов алюминия или титана, чтобы оставшийся сероводород преобразовался в серу для дальнейшего промышленного использования. С помощью этого процесса производится практически вся сера в мире — 80−85 млн тонн ежегодно, из которых на Россию приходится порядка 5 млн тонн.