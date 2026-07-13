Улучшен способ извлечения серы

НОВОСИБИРСК, 13 июля. /ТАСС/. Российские химики разработали и запатентовали методику, улучшающую процесс извлечения серы из сероводорода, полученного при переработке углеводородного сырья (процесс Клауса), сообщили ТАСС в пресс-службе Института катализа Сибирского отделения (СО) РАН. Методика была внедрена в промышленность в 1930-х годах и в своей основе не менялась почти 100 лет.
Процесс Клауса — это промышленный способ получения серы из сероводорода, который образуется при переработке нефти и газа. При нем смесь сначала нагревают до 1 000−1 300 градусов, благодаря чему часть сероводорода превращается в серу. Затем газ остужают до 220−350 градусов и пропускают через катализаторы на основе оксидов алюминия или титана, чтобы оставшийся сероводород преобразовался в серу для дальнейшего промышленного использования. С помощью этого процесса производится практически вся сера в мире — 80−85 млн тонн ежегодно, из которых на Россию приходится порядка 5 млн тонн.
«Процесс Клауса имеет ограниченную эффективность в 96% — потери серы в основном в форме диоксида, который попадает в атмосферу и загрязняет ее, составляют около 4%. Ученые из Института катализа СО РАН совместно с коллегами из компании “Энергосила” предложили технологию, которая повышает выход целевого продукта до 99,5% и может сократить выбросы в восемь раз — с 4% до 0,5%», — рассказали в пресс-службе.
Для улучшения традиционной технологии химики и инженеры использовали разработанную в Институте катализа СО РАН установку. Она включает три реактора, в каждом из которых периодически изменяется направление движения реакционного газа. Это позволяет полностью отказаться от промежуточного нагрева газа между реакторами и открывает возможность существенно сократить энергоемкость процесса и исключить из схемы дорогостоящие теплообменники. Стоимость производства может снизиться почти на треть — процесс оказывается дешевле, чем исходная технология. Еще одно преимущество в плане снижения стоимости — в использовании уже существующих на рынке отечественных катализаторов.
«Новая версия процесса решает важную и распространенную в промышленной практике проблему — снижение степени извлечения серы при колебаниях состава газа. Мы предложили добавить в реакторы слои катализатора селективного окисления сероводорода и дозированно подавать между ними небольшие порции воздуха. Это позволяет достигать степени извлечения серы до 99,5% даже при колебаниях состава газа, при этом, по предварительным оценкам, расходы на осуществление процесса будут как минимум на 20−30% ниже, чем при использовании распространенных в мире технологий с аналогичным уровнем извлечения серы», — цитирует пресс-служба одного из авторов разработки Андрея Загоруйко.