В Прикамье суд взыскал 25 тысяч за отказ продать льготный билет инвалиду

Суд обязал перевозчика выплатить 25 тысяч рублей подростку с инвалидностью, которому кассир на вокзале не продала льготный билет, сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Перми.
В октябре 2024 года на вокзале Пермь I 13-летний школьник с инвалидностью пытался купить билет на электричку с 50-процентной скидкой. Однако кассир отказала, так как ей не понравилась справка из школы. Ребёнок заплатил полную стоимость: 36 рублей вместо 18.
Прокуратура признала отказ незаконным. Переплату вернули, виновного наказали. Мама мальчика подала в суд на компенсацию морального вреда.
Свердловский районный суд Перми присудил 2 тысячи рублей. Женщина обжаловала решение. Пермский краевой суд указал, что первая инстанция не учла особенности потерпевшего. Сумму назвали «чрезвычайно малой», подчеркнув, что компенсация должна быть соразмерна страданиям, а не символической.
Краевой суд увеличил компенсацию до 10 тысяч, добавил штраф 5 тысяч за отказ добровольно урегулировать спор, а также взыскал судебные расходы — 10 тысяч и почтовые — 228 рублей. Общая сумма взыскания составила 25 228 рублей.
Напомним, женщина потребовала 300 тысяч рублей за то, что соседка обозвала её «кикиморой болотной» в общем чате. Подробности конфликта — в материале.