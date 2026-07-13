В Прикамье суд взыскал 25 тысяч за отказ продать льготный билет инвалиду

В октябре 2024 года на вокзале Пермь I 13-летний школьник с инвалидностью пытался купить билет на электричку с 50-процентной скидкой. Однако кассир отказала, так как ей не понравилась справка из школы. Ребёнок заплатил полную стоимость: 36 рублей вместо 18.