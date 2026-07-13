«Легенды футбола» обыграли «Сборную Дзержинска» в товарищеском матче

— Интерес со стороны РФС подтверждает: мы движемся верно. Проект не только массовый, но и инклюзивный — вместе с полями устанавливаем тренажёры для детей с ОВЗ. Глава Паралимпийского комитета Павел Рожков назвал Дзержинск столицей российского параспорта, — сказал Люлин. Он добавил, что цель — привить детям: спорт и движение — это норма жизни.