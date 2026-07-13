Лодку китайцев отнесло сильным ветром в открытую воду рядом с Браславом. Подробности приводит ОСВОД.
Вечером воскресенья, 12 июля, на Браславскую спасательную станцию ОСВОД поступила информация об инцидент на воде.
Двое туристов из Китая катались на лодке и не смогли самостоятельно вернуться к берегу из-за сильного ветра. Спасатели смогли быстро обнаружить иностранцев, которые к тому моменту начали терять ориентацию на открытой воде. Туристов подняли на борт катера, а затем доставили на базу отдыха.
А вот что произошло на предприятии в Витебске, где был слышен хлопок и работала химическая служба МЧС.
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