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Лодку китайцев отнесло сильным ветром в открытую воду рядом с Браславом

Сильный ветер отнес лодку с китайцами в открытую воду рядом с базой отдыха.

Источник: Комсомольская правда

Лодку китайцев отнесло сильным ветром в открытую воду рядом с Браславом. Подробности приводит ОСВОД.

Вечером воскресенья, 12 июля, на Браславскую спасательную станцию ОСВОД поступила информация об инцидент на воде.

Двое туристов из Китая катались на лодке и не смогли самостоятельно вернуться к берегу из-за сильного ветра. Спасатели смогли быстро обнаружить иностранцев, которые к тому моменту начали терять ориентацию на открытой воде. Туристов подняли на борт катера, а затем доставили на базу отдыха.

А вот что произошло на предприятии в Витебске, где был слышен хлопок и работала химическая служба МЧС.

Кстати, первые данные о станциях четвертой линии метро и сроках ее строительства озвучили в Минске.

Ранее назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в июле 2026 года: химику до 11,4 тысячи рублей, замглавного инженера БелАЭС до 10 300, но с квартирой, а ветеринару до 7 тысяч.

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