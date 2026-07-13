Создана тест-платформа для оценки свойств антибиотиков

Проведенные биологами опыты с этой системой уже помогли им изучить первые стадии синтеза белков, на которых рибосомы связываются с РНК-копиями генов, и раскрыть важную роль взаимодействий между несколькими вспомогательными белками и транспортной РНК в этих процессах. Также ученые проследили за тем, как несколько антибиотиков и других молекул подавляют процесс чтения матричной РНК. Эти замеры подтвердили возможность использования нового подхода для быстрой оценки перспектив применения кандидатов в антибиотики.