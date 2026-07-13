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В Красноярском крае спасатели ищут туриста, пропавшего во время сплава

МВД: в Красноярском крае спасатели ищут туриста, пропавшего на Енисее.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 13 июл — РИА Новости. Спасатели ищут туриста, пропавшего во время сплава на каяках по реке Енисей на юге Красноярского края, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.

По его данным, в минувшую субботу в дежурную часть ОМВД России «Идринского-Краснотуранский» поступило сообщение от обеспокоенной женщины.

«Она рассказала, что (они — ред.) вместе со своим знакомым отправились на каяках с левого берега Енисея в районе села Абакано-Перевоз в Краснотуранск. Однако по пути мужчина отстал», — сказал собеседник агентства.

По данным главка, в настоящее время силами спасателей организованы поиски мужчины.