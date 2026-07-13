Минниханов открыл ДК и реабилитационный центр в Сабинском районе

«Здесь оборудованы зрительный зал, библиотека, спортзал, помещения для организации детских кружков», — написал Минниханов.
Также он осмотрел реабилитационный центр для детей-инвалидов с заболеваниями центральной нервной системы, запустил газопровод-закольцовку между ГРС «Измя» и «Шемордан» и посетил недавно подключенный по программе догазификации жилой дом.
«Газификация — один из важнейших инфраструктурных проектов в стране, реализуемых по решению Президента России Владимира Путина. На сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано 46,7 тыс. заявок на подключение к газу, а 34 тыс. новых домов уже газифицированы», — отметил Раис РТ.