Суточные лимиты поставок топлива на тамбовские АЗС «Роснефти» увеличатся на 30%

На фоне тяжелой ситуации с топливом в Тамбовской области АО «Воронежнефтепродукт» увеличит суточный лимит поставок на АЗС «Роснефти» на 30%. Также отменены резервы на АИ-92: розничный отпуск этой марки теперь будет осуществляться до исчерпания остатков на каждой заправке. Об этом на оперативном совещании с участием губернатора Евгения Первышова сообщил региональный министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Эдуард Никулин.