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В Самаре завершили ремонт тротуаров на улице Свободы

Дорожники уложили новый асфальт на пешеходных зонах в Самаре.

Источник: администрация Самары

В Самаре на улице Свободы обновили тротуары. Дорожные службы уложили новое асфальтобетонное покрытие на пешеходных зонах, об этом сообщили в администрации города.

«Сотрудники службы полностью подготовили и укрепили основание пешеходных дорожек. После этого уложили ровный слой асфальта», — рассказали в мэрии Самары.

Ремонт тротуаров в городе продолжается. Подрядчики приводят в порядок пешеходные зоны на разных улицах города, сотрудники служб следят за качеством покрытия. Новый асфальт на улице Свободы сделал прогулки для местных жителей более комфортными и безопасными.

Напомним, вместо деревьев в Ленинском районе Самары уложили асфальт.