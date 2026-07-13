В Самаре завершили ремонт тротуаров на улице Свободы

Ремонт тротуаров в городе продолжается. Подрядчики приводят в порядок пешеходные зоны на разных улицах города, сотрудники служб следят за качеством покрытия. Новый асфальт на улице Свободы сделал прогулки для местных жителей более комфортными и безопасными.