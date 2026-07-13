Троих жителей Шахт уличили в подделке оружия для перепродажи

Сотрудники ФСБ, Росгвардии и полиции задержали троих жителей Шахт в возрасте от 44 до 53 лет по подозрению в изготовлении и переделке оружия для дальнейшей продажи в сети интернет. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ч. 1 и 7 ст. 222 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.