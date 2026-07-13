МЧС предупреждает о ливнях и граде в Нижегородской области 13 и 14 июля

Непогода придет в регион в ближайшие 1−3 часа и сохранится в течение дня 14 июля. В связи с ливнями жителей области просят быть аккуратными на дорогах.
Автомобилистам рекомендуют не передвигаться на высокой скорости. В непогоду размывает обочины, а дороги становятся скользкими. При возникновении чрезвычайных ситуаций нужно позвонить по номеру 112.
Напомним, десять человек утонули в нижегородских водоемах на прошлой неделе. Среди погибших был один ребенок.
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