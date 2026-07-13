ЦППК провела первую ночную экскурсию для пассажиров на «Иволге 4.0» по МЦД-4

«Иволга 4.0» — самый современный городской электропоезд в России, поэтому именно его мы выбрали для того, чтобы провезти пассажиров сквозь историю любимой столицы. В дальнейшем планируем организовывать такие поездки на других диаметрах, чтобы показать Москву с нового ракурса", — привели в компании слова начальника департамента по связям с общественностью ЦППК Софьи Фоменко.
Экскурсанты могли полюбоваться видом на ночной город и сделать кадры на память. На протяжении всей поездки участников сопровождали профессиональные гиды, рассказывавшие об истории мест, которые проезжала «Иволга»: от Поклонной горы и Бородинской панорамы до Рогожской старообрядческой общины и Спасо-Андроникова монастыря.
Особое внимание было уделено транспортной инфраструктуре: участники экскурсии узнали об Алексеевской соединительной линии, без которой невозможно было бы появление четвертого диаметра — с ее вводом заработали станции Поклонная и Кутузовская. Также пассажирам рассказали о самом высоком железнодорожном мосте Москвы и о Сыромятническом трамвайном тоннеле с уникальным сплетением путей.
Во время остановки на эстакаде у «Москвы-Сити» экскурсантам открылся вид на комплекс небоскребов и микрорайон Камушки с высоты десятиэтажного дома. На Комсомольской площади они увидели три вокзала — Ленинградский, Ярославский и Казанский, а также гостиницу «Ленинградская» и Центральный дом культуры железнодорожников. В ходе экскурсии пассажиры также познакомились с историей московских заводов, ставших сегодня креативными кластерами — «Флакон», «Хлебозавод», «Винзавод», «Артплей», — узнали о первом московском трамвае и частных железных дорогах Саввы Мамонтова, а также о том, как строились и реконструировались вокзалы столицы. Завершилась экскурсия на станции Нижегородской.
ЦППК продолжает развивать экскурсионные проекты для пассажиров. Ранее компания пригласила на экскурсию в депо детей из приемных семей. Мероприятие проходило совместно с «Аэроэкспрессом» и было приурочено ко Дню семьи, любви и верности.