ЦППК провела первую ночную экскурсию для пассажиров на «Иволге 4.0» по МЦД-4

Во время остановки на эстакаде у «Москвы-Сити» экскурсантам открылся вид на комплекс небоскребов и микрорайон Камушки с высоты десятиэтажного дома. На Комсомольской площади они увидели три вокзала — Ленинградский, Ярославский и Казанский, а также гостиницу «Ленинградская» и Центральный дом культуры железнодорожников. В ходе экскурсии пассажиры также познакомились с историей московских заводов, ставших сегодня креативными кластерами — «Флакон», «Хлебозавод», «Винзавод», «Артплей», — узнали о первом московском трамвае и частных железных дорогах Саввы Мамонтова, а также о том, как строились и реконструировались вокзалы столицы. Завершилась экскурсия на станции Нижегородской.