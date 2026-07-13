В Красноярске мужчина зарезал парня на глазах у очевидцев (видео)

Преступление было совершено в ночь с 10 на 11 июля во дворе одного из домов на улице Судостроительная микрорайона Пашенный. По данным следствия, между компанией молодых людей и злоумышленником произошел конфликт. В результате возникшей неприязни мужчина пошел домой, где взял кухонный нож. Вернувшись на место, он сразу же нанес им несколько ударов по различным частям тела парня на глазах у его знакомых. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.