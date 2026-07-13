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В Красноярске мужчина зарезал парня на глазах у очевидцев (видео)

В Красноярске заключен под стражу 35-летний местный житель, обвиняемый в убийстве 22-летнего парня.

В Красноярске заключен под стражу 35-летний местный житель, обвиняемый в убийстве 22-летнего парня.

Преступление было совершено в ночь с 10 на 11 июля во дворе одного из домов на улице Судостроительная микрорайона Пашенный. По данным следствия, между компанией молодых людей и злоумышленником произошел конфликт. В результате возникшей неприязни мужчина пошел домой, где взял кухонный нож. Вернувшись на место, он сразу же нанес им несколько ударов по различным частям тела парня на глазах у его знакомых. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

После расправы налетчик выбросил орудие преступления и скрылся, но был задержан. Нож обнаружили и изъяли.

В настоящее время по уголовному делу (ч. 1 ст. 105 УК РФ) проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.