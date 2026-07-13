Легенды футбола встретились с болельщиками в Дзержинске

Разговор получился тёплым и семейным. Футболисты рассказали, какую роль в их становлении сыграли родные. Сычёв признался, что главным примером для него был отец-футболист. Дисциплина, режим, правильное питание — основа успеха. А самым страшным наказанием в детстве было лишение тренировок за тройки. Кстати, Дмитрий владеет пятью языками — пример силы воли.