Прокуратура выявила нарушения при строительстве школы на ул. Героя России Мариенко

Прокуратура контролирует ход строительства школы на улице Героя России Мариенко в Калининграде. Выездная проверка выявила нарушения градостроительного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.
Для устранения нарушений прокурор района внес представление руководителю подрядной организации.
Школу строит по муниципальному контракту ООО «Строительная компания “Чистоград” в рамках национального проекта “Молодежь и дети”.
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