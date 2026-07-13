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Прокуратура выявила нарушения при строительстве школы на ул. Героя России Мариенко

Ход работ на строгом контроле ведомства.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура контролирует ход строительства школы на улице Героя России Мариенко в Калининграде. Выездная проверка выявила нарушения градостроительного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

Для устранения нарушений прокурор района внес представление руководителю подрядной организации.

Школу строит по муниципальному контракту ООО «Строительная компания “Чистоград” в рамках национального проекта “Молодежь и дети”.

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