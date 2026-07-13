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Песков отметил важность работы Народного фронта по поддержке бойцов СВО

Песков заявил о важности работы Народного фронта по поддержке бойцов СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил важность работы Народного фронта по поддержке бойцов специальной военной операции (СВО).

«И, конечно же, огромная роль принадлежит Народному фронту в решении проблем, связанных с обеспечением героев СВО, помощи тем, кто воюет на СВО», — сказал Песков журналистам.

Он также отметил, что уже ставший знаменитым «Кулибин-клуб» Народного фронта производит очень широкий спектр необходимой продукции.

Песков подчеркнул, что эти и многие другие темы будут сегодня обсуждаться в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с руководством и представителями Народного фронта.

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