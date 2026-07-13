Народные приметы на 14 июля: чего нельзя делать на Летние Кузьминки?

14 июля верующие вспоминают мучеников Косму и Дамиана, в народе этот день известен как «Летние Кузьминки». Наши предки связывали с датой немало примет и традиций, знали они и строгие запреты, нарушение которых якобы могло обернуться страшными бедами и напастями. Расскажем о суевериях, бытовавших на Руси, и выясним, как провести 14 июля, чтобы не лишиться здоровья, любви и всех накоплений.
Народные приметы на 14 июля: что нельзя делать.
Летние Кузьминки считались в старину женским праздником, поэтому представительницам прекрасного пола строго-настрого запрещалось работать. Единственное, что они могли делать — готовить еду для близких. Никакой уборки, стирки и тем более прополки грядок: той, что нарушит данное правило, мудрецы сулили болезни и одиночество.
Мужчины в этот день не должны были отказывать своим женам в помощи. Если супруг отвернется от второй половинки, то мужской силы лишится. Во всяком случае, так твердили на Руси.
Знающие люди предупреждали: 14 июля не следует избегать общения. Тот, кто весь день в одиночестве проведет, до конца года слезы лить будет.
Не рекомендуется занимать деньги. Есть вероятность, что рассчитаться с кредитором окажется сложнее, чем вы могли предположить.
Не нужно начинать новых дел с малознакомыми людьми. Они могут оказаться лжецами.
День не подходит для выяснения отношений. Такие разговоры могут закончиться крупной ссорой. Чтобы не потерять друга, лучше, оставить серьезные беседы на потом.
На Руси 14 июля запрещалось работать в кузнице. Бытовало мнение, что из-за этого начнется сильный град, который уничтожит урожай.
Если верите в приметы, не покупайте обувь на Летние Кузьминки. В старину поговаривали, что из-за обновки ноги болеть будут.
Ни в коем случае не надевайте мятые вещи: удача отвернется. По этой же причине не стоит выходить из дома с левой ноги, хвастаться своими достижениями и сквернословить.
Дата не годится для откровений. Лучше никому не рассказывайте о своих тайнах, так как собеседник разболтает их, сделав достоянием общественности и испортив вашу репутацию.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 14 июля: что можно делать.
В день, считавшийся женским праздником, наши пращуры любили ходить в гости и устраивать гулянья. Днем мужчины работали, а их супруги ходили в церковь. В обед семьи собирались за одним столом, чтобы поесть и обсудить планы на вечер.
Поскольку Летние Кузьминки приходятся на середину лета, обязательными блюдами даты считались те, что приготовлены со свежими ягодами — вишней, малиной, смородиной. Хозяюшки делали компоты, готовили варенье, пекли пироги с разнообразными начинками.
Большое внимание люди на Руси уделяли благотворительности. Они старались помочь нуждающимся и уделить внимание тем, кому тяжело. Поэтому к праздничному столу они нередко звали сирот, вдов, стариков и бедняков. Наши предки не сомневались: все добро вернется им сторицей.
День подходит для прогулок. Можно отправиться в лес за ягодами и грибами. В давние времена говорили, что сделанные 14 июля запасы будут храниться очень долго.
В ночь с 14 на 15 июля можно увидеть вещий сон. Речь в нем, скорее всего, пойдет о ближайшем будущем. Стоит запомнить детали видения, особенно числа. Они могут прямо указывать на даты важных событий.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 14 июля.
Утренние тучи на Летние Кузьминки считались у наших предков предупреждением о ненастье. К обеду начнется ливень, а там возможен и град.
Ясное небо и теплая погода — предвестники богатого урожая пшеницы.
Грибной дождь во второй половине дня обещает, что даров леса этим летом будет больше обычного.
Туман — знак надвигающегося зноя. Жаркая погода задержится минимум на неделю.
Именины 14 июля.
В этот день именины отмечают Ангелина, Василий, Демьян, Иван, Константин, Кузьма, Лев, Павел и Петр.