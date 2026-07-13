Народные приметы на 14 июля: чего нельзя делать на Летние Кузьминки?

14 июля верующие вспоминают мучеников Косму и Дамиана, в народе этот день известен как «Летние Кузьминки». Наши предки связывали с датой немало примет и традиций, знали они и строгие запреты, нарушение которых якобы могло обернуться страшными бедами и напастями. Расскажем о суевериях, бытовавших на Руси, и выясним, как провести 14 июля, чтобы не лишиться здоровья, любви и всех накоплений.