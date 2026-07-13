В Соликамске будут судить владелицу торгового центра

Следователи провели необходимые судебные экспертизы и собрали доказательную базу. На стадии предварительного расследования обвиняемая добровольно возместила пострадавшим часть материального и морального ущерба. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.