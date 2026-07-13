Ветераны СВО и их семьи получают бесплатную юридическую помощь в фонде «Защитники Отечества»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Государственный фонд «Защитники Отечества» содействует в получении бесплатной юридической помощи ветеранам СВО и членам их семей по вопросам предоставления льгот, социальных гарантий, компенсаций и других выплат, обеспечения денежным довольствием, которые предусмотрены действующим законодательством.
В Красноярском крае на площадке филиала фонда проходят личные приемы участников СВО и их семей. Обращения граждан рассматривают краевые и военные прокуроры, адвокаты, судебные приставы, а также представители Государственного юридического бюро.
Так же юридическая клиника Сибирского юридического института МВД России оказывает помощь по вопросам гражданского, семейного, земельного, наследственного, жилищного, налогового, трудового, пенсионного, процессуального права, социальной защиты населения, опеки и попечительства, защиты прав потребителей. Специалисты помогают составить заявления в суд по опросам установления отцовства, признания фактическим воспитателем, установления факта проживания, восстановления пропущенного срока вступления в наследство и признания недостойным выплат.
Фонд заключил соглашения о сотрудничестве в сфере оказания бесплатной юридической помощи ветеранам СВО и членам их семей с различными органами и организациями: Федеральной нотариальной палатой, Федеральной палатой адвокатов, Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России», Минюстом РФ, Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, органами прокуратуры, следствия и МВД.
Так же совместно с Министерством цифрового развития РФ фонд собрал на портале государственных услуг все меры поддержки, которые предусмотрены на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
Бесплатная юридическая помощь в соответствии с действующим законодательством доступна участникам специальной военной операции; военнослужащим, принимавшим участие в защите приграничных территорий Российской Федерации; добровольцам, защитникам, проходившим службу в составе ЧВК и принимавшим участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР, а также членов их семьей.
Об этом сообщил пресс-релиз фонда «Защитники Отечества».
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