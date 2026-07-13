Ветераны СВО и их семьи получают бесплатную юридическую помощь в фонде «Защитники Отечества»

Бесплатная юридическая помощь в соответствии с действующим законодательством доступна участникам специальной военной операции; военнослужащим, принимавшим участие в защите приграничных территорий Российской Федерации; добровольцам, защитникам, проходившим службу в составе ЧВК и принимавшим участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР, а также членов их семьей.