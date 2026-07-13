Предпринимательницу из Соликамска будут судить за плохую уборку снега, приведшую к травмированию людей

13 марта 2026 года в результате падения снежно-ледовой массы с крыши торгового центра на проезжавший возле здания на ул. Советской, 56 автомобиль пострадал водитель транспортного средства. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение. На следующий день из-за падения снега пострадали женщина-пешеход с ребенком. По версии следствия, причиной произошедшего стала плохая уборка крыши торгового центра, которую должна была надлежащим образом организовать предпринимательница.