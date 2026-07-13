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Предпринимательницу из Соликамска будут судить за плохую уборку снега, приведшую к травмированию людей

Соликамская прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении местной предпринимательницы, обвиняемой в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Источник: Коммерсантъ

Соликамская прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении местной предпринимательницы, обвиняемой в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

13 марта 2026 года в результате падения снежно-ледовой массы с крыши торгового центра на проезжавший возле здания на ул. Советской, 56 автомобиль пострадал водитель транспортного средства. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение. На следующий день из-за падения снега пострадали женщина-пешеход с ребенком. По версии следствия, причиной произошедшего стала плохая уборка крыши торгового центра, которую должна была надлежащим образом организовать предпринимательница.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.