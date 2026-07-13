Пермский оборонный завод задолжал челябинской компании почти 85 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края принял к производству заявление ПАО «Уральская кузница» к АО «Пермский завод “Машиностроитель”». Как следует из данных картотеки суда, истец намерен взыскать с ответчика задолженность, неустойку и штраф на общую сумму 84,97 млн руб. Детали требований не раскрываются — дело будет рассмотрено в закрытом судебном заседании.