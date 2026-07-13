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Пермский оборонный завод задолжал челябинской компании почти 85 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края принял к производству заявление ПАО «Уральская кузница» к АО «Пермский завод “Машиностроитель”». Как следует из данных картотеки суда, истец намерен взыскать с ответчика задолженность, неустойку и штраф на общую сумму 84,97 млн руб. Детали требований не раскрываются — дело будет рассмотрено в закрытом судебном заседании.

Источник: Коммерсантъ

Арбитражный суд Пермского края принял к производству заявление ПАО «Уральская кузница» к АО «Пермский завод “Машиностроитель”». Как следует из данных картотеки суда, истец намерен взыскать с ответчика задолженность, неустойку и штраф на общую сумму 84,97 млн руб. Детали требований не раскрываются — дело будет рассмотрено в закрытом судебном заседании.

ПАО «Уральская кузница» действует в Чебаркуле Челябинской области с 1993 года. Занимается производством стали в слитках, выплавляемой этектрометаллургическим способом. Предприятие специализируется на выпуске сложных деталей из специальных сплавов. Согласно открытым данным, завод входит в состав горно-металлургической компании «Мечел».

АО «Пермский завод “Машиностроитель”» входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Предприятие выпускает компоненты для летательных и космических аппаратов.