В Красноярском крае дорожники ремонтируют четыре участка федеральных трасс Р-255 «Сибирь» и Р-257 «Енисей», расположенных в Боготольском, Манско-Уярском и Балахтинско-Новосёловском округах. Два объекта введут в эксплуатацию до конца текущего года, а работы на остальных двух завершат осенью 2027 года. Трасса Р-255 «Сибирь» (Боготольский округ). На отрезках с 587-го по 593-й км и с 603-го по 615-й км укладка основного покрытия практически завершена. На первом участке уже удалено старое дорожное покрытие и обустроены выравнивающий и защитный слои нового. Специалистам осталось укрепить обочины, установить знаки и нанести разметку. На втором отрезке (603−615-й км) предстоит уложить защитный слой на последних четырех километрах. Благодаря опережению графика этот объект могут сдать досрочно при благоприятных погодных условиях. Трасса Р-255 «Сибирь» (Манско-Уярский округ). На участке с 903-го по 914-й км специалисты готовят основание дороги. В дальнейшем здесь уложат асфальтобетон, приведут в порядок пересечения и примыкания, укрепят обочины. Завершение работ запланировано на осень 2027 года. Трасса Р-257 «Енисей» (Балахтинско-Новосёловский округ). На участке с 150-го по 158-й км в текущем году ремонтируют километр пути. Подрядчик уже сформировал основание дороги, уложил два слоя асфальта и восстанавливает обочины. Основной объем работ здесь также придется на 2027 год. Обновление дорожного полотна повысит безопасность движения и пропускную способность ключевых транспортных артерий региона, отмечают в пресс-службе Федерального управления автодорог «Енисей».