В Нижегородской области изъяли 36 партий сомнительной мясной продукции

Результаты контроля показали, что 2,4% проб не прошли проверку по микробиологическим критериям. Ещё 2% образцов не соответствовали нормативам по физико‑химическим показателям. При этом в ходе исследований не выявили ни ГМО, ни радиоактивных компонентов, ни следов антибиотиков.