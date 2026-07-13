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В Нижегородской области изъяли 36 партий сомнительной мясной продукции

Результаты контроля показали, что 2,4% проб не прошли проверку по микробиологическим критериям.

За первые шесть месяцев текущего года специалисты Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области провели масштабную проверку мясной продукции — всего было исследовано 1015 проб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Образцы оценивали сразу по нескольким параметрам: проверяли на соответствие санитарно‑химическим, физико‑химическим и микробиологическим нормам, а также тестировали на присутствие антибиотиков, ГМО и радиоактивных веществ.

Результаты контроля показали, что 2,4% проб не прошли проверку по микробиологическим критериям. Ещё 2% образцов не соответствовали нормативам по физико‑химическим показателям. При этом в ходе исследований не выявили ни ГМО, ни радиоактивных компонентов, ни следов антибиотиков.

В связи с выявленными нарушениями из оборота изъяли 36 партий мясной продукции: общий вес изъятого составил 307,48 кг. Лица, допустившие нарушения, привлечены к административной ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, предусматривающей наказание за несоблюдение требований технических регламентов.

Ранее 20 нарушений при перевозке продуктов выявили в Нижегородской области.

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