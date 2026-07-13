Опасные «соседи» отступили: в Арзамасе приставы добились переноса пасеки на безопасное расстояние

После выздоровления пострадавшая обратилась в суд. Суд обязал собственника демонтировать девять ульев и разместить пасеку не ближе 1000 метров от её жилого дома, поскольку близкое соседство угрожало её здоровью. Исполнительное производство возбудили в Арзамасском районном отделении ГУФССП Нижегородской области. Пристав предупредил пчеловода о возможных последствиях неисполнения решения, в том числе об административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ и об исполнительском сборе.