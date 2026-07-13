Опасные «соседи» отступили: в Арзамасе приставы добились переноса пасеки на безопасное расстояние

В Арзамасе под контролем судебных приставов местный пчеловод убрал с прилегающей к жилому участку территории девять ульев, избавив соседку от опасной близости насекомых.
По информации ГУФССП по Нижегородской области, 70-летний мужчина содержал пчёл на своём и соседних участках. Долгое время соседство терпели, пока одна из женщин не получила серьёзный укус и не оказалась в больнице с тяжёлой аллергической реакцией; некоторое время она лечилась в реанимации.
После выздоровления пострадавшая обратилась в суд. Суд обязал собственника демонтировать девять ульев и разместить пасеку не ближе 1000 метров от её жилого дома, поскольку близкое соседство угрожало её здоровью. Исполнительное производство возбудили в Арзамасском районном отделении ГУФССП Нижегородской области. Пристав предупредил пчеловода о возможных последствиях неисполнения решения, в том числе об административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ и об исполнительском сборе.
Владелец пасеки выполнил предписание: после выезда пристава улья были перенесены на расстояние более 1000 метров от границы соседнего участка. Исполнительное производство завершено, решение суда исполнено, соседка получила защиту от опасной близости насекомых.
Ранее партию нелегальных живых пчел задержали в Нижегородской области.