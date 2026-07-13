В Волгограде пока не планируют вводить продажу топлива по талонам

— На АЗС «Роснефть» (в Краснодаре) свободная продажа бензина отменена — заправиться теперь можно только по предварительной записи через специальный чат-бот в мессенджере MAX. Механизм простой: водитель оформляет электронный талон, указывает номер телефона и госномер автомобиля. Система бронирует объём топлива и назначает время прибытия на заправку. Получить талон можно не чаще раза в сутки. Если водитель не успевает к назначенному времени, бронь автоматически аннулируется, — сообщают журналисты со ссылкой на «Сарафан23».