Красноярские стрелки завоевали семь медалей чемпионата и этапа Кубка России

Чемпионкой России в упражнении «Малокалиберная винтовка, 50 метров, 60 выстрелов, положение лежа» стала Юлия Круглова. Также она выиграла серебро в стрельбе из винтовки из трех положений. Серебряными призерами в упражнении «Малокалиберный пистолет стандартный, пара смешанная» стали Анна Пельменева и Никита Манн. Кроме того, оба спортсмена завоевали бронзовые медали в личных соревнованиях по стрельбе из малокалиберного пистолета.