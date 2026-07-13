Красноярские стрелки завоевали семь медалей чемпионата и этапа Кубка России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Спортсмены красноярской Академии биатлона успешно выступили на чемпионате России и этапе Кубка России по пулевой стрельбе, которые прошли в селе Игнатово Московской области.
На чемпионате страны по стрельбе из малокалиберного оружия представители Красноярского края завоевали пять наград: золотую, две серебряные и две бронзовые.
Чемпионкой России в упражнении «Малокалиберная винтовка, 50 метров, 60 выстрелов, положение лежа» стала Юлия Круглова. Также она выиграла серебро в стрельбе из винтовки из трех положений. Серебряными призерами в упражнении «Малокалиберный пистолет стандартный, пара смешанная» стали Анна Пельменева и Никита Манн. Кроме того, оба спортсмена завоевали бронзовые медали в личных соревнованиях по стрельбе из малокалиберного пистолета.
На этапе Кубка России по стрельбе из пневматического оружия красноярцы пополнили копилку еще двумя золотыми медалями. Юлия Круглова победила в новом упражнении «Соло. Пневматическая винтовка, 10 метров», а Мария Круглова стала лучшей в дисциплине «Пневматическая винтовка, 10 метров, 60 выстрелов».