На берегу Таганрогского залива заметили полосу, похожую на нефть

На берегу Таганрогского залива в Ростовской области обнаружили тёмную полосу, похожую на загрязнение нефтепродуктами. Очевидцы сняли явление на видео — ролик активно обсуждают в социальных сетях.
По оценкам свидетелей, масштаб загрязнения пока не выглядит критичным, однако ситуация требует контроля: под угрозой — экология моря и безопасность людей. На данный момент ни региональные власти, ни министерство природных ресурсов официальных комментариев не давали.
В контексте ситуации напоминают о ранее зафиксированных воздушных атаках на танкеры. Кроме того, очевидцы сообщали о «нефтяном дожде» после возгорания в морском порту Таганрога из‑за атаки БПЛА; тогда Роспотребнадзор не выявил превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе.