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На берегу Таганрогского залива заметили полосу, похожую на нефть

Темную полосу, омываемую морской водой, сняли на видео.

На берегу Таганрогского залива в Ростовской области обнаружили тёмную полосу, похожую на загрязнение нефтепродуктами. Очевидцы сняли явление на видео — ролик активно обсуждают в социальных сетях.

По оценкам свидетелей, масштаб загрязнения пока не выглядит критичным, однако ситуация требует контроля: под угрозой — экология моря и безопасность людей. На данный момент ни региональные власти, ни министерство природных ресурсов официальных комментариев не давали.

В контексте ситуации напоминают о ранее зафиксированных воздушных атаках на танкеры. Кроме того, очевидцы сообщали о «нефтяном дожде» после возгорания в морском порту Таганрога из‑за атаки БПЛА; тогда Роспотребнадзор не выявил превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе.

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