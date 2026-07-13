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Ливни и град накроют Нижегородскую область 13 и 14 июля

Спасатели предупреждают о риске подтоплений, ДТП и других последствий непогоды.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области прогнозируется резкое ухудшение погоды. Уже в ближайшие 1−3 часа 13 июля в отдельных районах региона, а также в Нижнем Новгороде ожидаются сильные дожди и ливни, местами возможен град. Неблагоприятные погодные условия сохранятся в течение суток 14 июля, сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Из-за обильных осадков возрастает вероятность локальных подтоплений. Вода может скапливаться на дорогах, в низинах, на низководных мостах и других пониженных участках местности. Кроме того, сильные ливни способны привести к перебоям в работе транспорта и коммунальных служб, увеличению числа ДТП, а также повреждениям линий электропередачи и связи. Не исключены оползни и размывы склонов.

В ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендуют во время непогоды по возможности укрыться в безопасном месте. Если начнется град, следует защитить голову сумкой, одеждой или руками. Водителям советуют снизить скорость, соблюдать увеличенную дистанцию и избегать затопленных участков дорог, поскольку из-за ухудшения видимости и скользкого покрытия возрастает риск аварий.

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