Ливни и град накроют Нижегородскую область 13 и 14 июля

Из-за обильных осадков возрастает вероятность локальных подтоплений. Вода может скапливаться на дорогах, в низинах, на низководных мостах и других пониженных участках местности. Кроме того, сильные ливни способны привести к перебоям в работе транспорта и коммунальных служб, увеличению числа ДТП, а также повреждениям линий электропередачи и связи. Не исключены оползни и размывы склонов.