Создан первый квантовый тепловой двигатель на базе сверхпроводников

Физикам удалось наладить такой характер взаимодействий между кубитом и «холодильником», что последний мог как направлять тепло в кубит, так и охлаждать его, причем этим процессом можно управлять при помощи импульсов микроволнового излучения. В перспективе, это позволит разместить системы считывания данных на минимальном расстоянии от самих кубитов, что резко упростит их конструкцию и снизит уровень помех. Это критически важно для создания квантовых компьютеров на базе многих сотен и тысяч кубитов, подытожили ученые.