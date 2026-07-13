В Заксобрании обсудили меры безопасности на пляжах Красноярского края

Выступая с докладом, и.о руководителя краевого Агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ольга Гордиенко рассказала, что в течение последних двух лет регион выделяет субсидии на создание спасательных постов в местах массового отдыха и в этом году объемы финансирования выросли почти в 2 раза. Субсидии получили 10 муниципалитетов для оборудования 30 спасательных постов, 26 из которых уже начали работу. В целом средства направляются на обучение спасателей, их зарплату, закупку оборудования и топлива. В прошлом году в регионе работал 21 такой пост, и в зонах их дежурства не утонул ни один человек.