В Заксобрании обсудили меры безопасности на пляжах Красноярского края

Комитет по строительству, ЖКХ и ГО и ЧС Законодательного Собрания обсудил реализацию постановления «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах».
Выступая с докладом, и.о руководителя краевого Агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ольга Гордиенко рассказала, что в течение последних двух лет регион выделяет субсидии на создание спасательных постов в местах массового отдыха и в этом году объемы финансирования выросли почти в 2 раза. Субсидии получили 10 муниципалитетов для оборудования 30 спасательных постов, 26 из которых уже начали работу. В целом средства направляются на обучение спасателей, их зарплату, закупку оборудования и топлива. В прошлом году в регионе работал 21 такой пост, и в зонах их дежурства не утонул ни один человек.
Впрочем, из-за контроля на официальных пляжах люди нередко идут купаться в запрещенные места, где чаще всего и происходят трагедии. Например, только в этом сезоне случились 32 несчастных случая, унесших жизни 27 человек, в том числе и троих детей. За аналогичный период прошлого года утонули 25 человек. Чаще всего трагедии случаются из-за купания в запрещенных местах и нарушений при катании на лодках.
Председатель профильного комитета Алексей Кулеш обратил внимание на то, что из-за нежелания муниципалитетов брать ответственность сегодня в Красноярском крае почти нет официальных пляжей и эта проблема должна быть решена:
«Нельзя бесконечно только запрещать, у людей должна быть альтернатива. Мне регулярно приходят SMS с призывами не купаться в неположенных местах, но покажите, где можно? Разрешенных пляжей практически нет, так как муниципалитеты избегают ответственности за их открытие. Эту проблему необходимо решать системно».
По итогам заседания комитет предложил Счетной палате оценить эффективность использования субсидий на организацию спасательных постов в 2025—2026 годах. Постановление по обеспечению безопасности на водных объектах остается на контроле депутатов.