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В Прикамье бизнесвумен осудят за травмы прохожих из-за схода снега с крыши

Инцидент произошёл в Соликамске 13 марта.

Бизнесвумен из Соликамска осудят за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в прокуратуре Пермского края.

По версии следствия, в марте 2026 года женщина не обеспечила должный контроль за процессом — в результате снежно-ледовые массы неконтролируемо рухнули с крыши. В момент обрушения под ними оказались проезжавший мимо автомобиль и пешеходы — женщина с ребёнком. Водитель получил травмы, пешеходы также пострадали.

Следствие квалифицировало произошедшее как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до шести лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, 85-летняя пенсионерка, на которую упала глыба льда прямо у подъезда дома, скончалась.