В Прикамье бизнесвумен осудят за травмы прохожих из-за схода снега с крыши

По версии следствия, в марте 2026 года женщина не обеспечила должный контроль за процессом — в результате снежно-ледовые массы неконтролируемо рухнули с крыши. В момент обрушения под ними оказались проезжавший мимо автомобиль и пешеходы — женщина с ребёнком. Водитель получил травмы, пешеходы также пострадали.