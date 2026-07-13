В Прикамье бизнесвумен осудят за травмы прохожих из-за схода снега с крыши

Бизнесвумен из Соликамска осудят за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в прокуратуре Пермского края.
По версии следствия, в марте 2026 года женщина не обеспечила должный контроль за процессом — в результате снежно-ледовые массы неконтролируемо рухнули с крыши. В момент обрушения под ними оказались проезжавший мимо автомобиль и пешеходы — женщина с ребёнком. Водитель получил травмы, пешеходы также пострадали.
Следствие квалифицировало произошедшее как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до шести лет.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, 85-летняя пенсионерка, на которую упала глыба льда прямо у подъезда дома, скончалась.