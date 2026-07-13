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МЧС напомнило о мерах безопасности при граде, ливне и грозе, ожидающихся в РТ

Ливни, грозы, град, кратковременные усиления ветра 15−20 м/с местами ожидаются в Татарстане (в том числе в Казани) в ночь на 14 июля и днем.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 70% 763 мм рт. ст. +22°

В связи с непогодой МЧС напоминает о мерах безопасности, рекомендуя не прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач.

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