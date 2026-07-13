МЧС напомнило о мерах безопасности при граде, ливне и грозе, ожидающихся в РТ

В связи с непогодой МЧС напоминает о мерах безопасности, рекомендуя не прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше