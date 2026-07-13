Жительница Воронежа чуть не умерла, неконтролируемо принимая БАДы

— Тяжелая форма гепатита в 80% случаев заканчивается летально. Мы стояли перед сложным выбором: прибегать к экстренной трансплантации или пытаться спасти собственный орган пациентки, — рассказала заведующая гастроэнтерологическим отделением Ирина Подставкина. — Применили тактику агрессивной консервативной терапии, включая многократные сеансы внепочечного очищения крови от токсинов и специфическую гепатопротекторную поддержку. Это позволило остановить процесс некроза, купировать печеночную недостаточность и вернуть органу способность к восстановлению.