Хабаровский край представил в Москве пять проектов для инвесторов

Хабаровский край представил пять крупных инвестиционных проектов на Дне инвестора в Москве, где регионы Дальнего Востока и Арктики презентовали инициативы по развитию городов, сообщает пресс-служба правительства края.
Свои предложения для бизнеса представил министр экономического развития Хабаровского края Николай Дубинин. В число ключевых проектов вошли создание многофункционального финансово-делового центра «Хабаровск-Сити», комплексное развитие территорий с жилой застройкой, строительство спортивно-туристического комплекса «Хехцир», развитие аэропорта «Хурба» в Комсомольске-на-Амуре и создание технопарка на острове Большой Уссурийский.
Всего на Дне инвестора были представлены 47 проектов из дальневосточных регионов с общим объемом планируемых вложений 583,2 млрд рублей.
Мероприятие посвятили реализации мастер-планов городов Дальнего Востока и Арктики. Участники обсудили проекты в сфере туризма, логистики, строительства, медицины и промышленности.
«223 проекта предполагают привлечение внебюджетного финансирования в объеме 1,8 трлн рублей», — сообщил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Сердечкин.
По его словам, часть инициатив уже реализуется с использованием механизмов поддержки для резидентов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток. Сейчас в этих форматах работают 38 проектов общей стоимостью 270 млрд рублей.
Особое внимание на встрече уделили развитию городской среды. Средства федеральной поддержки направляются на благоустройство, расселение аварийного жилья, модернизацию коммунальной инфраструктуры и комплексное развитие территорий.
День инвестора организовали Минвостокразвития России и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. Договоренности, достигнутые в Москве, планируется закрепить в рамках Восточного экономического форума, который пройдет 1−4 сентября во Владивостоке.