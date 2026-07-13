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Гидрометцентр ввёл под Волгоградом оранжевый уровень опасности из-за грозы

В Волгоградской области 14 июля прогнозируется резкое ухудшение погодных условий. По информации Гидрометцентра, часть.

В Волгоградской области 14 июля прогнозируется резкое ухудшение погодных условий. По информации Гидрометцентра, часть районов региона окажется на пути грозового фронта, из-за чего объявлен оранжевый уровень опасности.

Гроза прогнозируется в период с 9:00 до 18:00 14 июля. Одновременно усилится и ветер. Порывы будут достигать до 15−20 м/с.

Также продолжит действовать в Волгоградской области и оранжевый уровень погодной опасности из-за чрезвычайных рисков возникновения пожаров. Экстремальная обстановка ожидается в северо-западных, северо-восточных, во всех юго-восточных районах.

Отметим, как ранее сообщала редакция, МЧС России выпустило экстренное предупреждение для жителей региона. По данным спасателей, первая волна грозового фронта ударит по волгоградцам уже 13 июля.

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