В детской больнице Подольска в Подмосковье установили новый ЭКГ‑аппарат

Современный электрокардиограф отечественного производства поставлен в отделение реанимации и анестезиологии детской больницы в городе Подольске Московской области. Его приобрели при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Прибор портативный, благодаря чему врачи могут проводить ЭКГ прямо у койки пациента. Аппарат подходит и для детей, и для взрослых, позволяя специалистам оперативно оценивать состояние сердца и принимать решения. Оборудование этого класса считается клиническим стандартом при оказании экстренной и неотложной помощи.
Ранее сообщалось, что больница в Шатурском округе Подмосковья получила 3D-видеосистему для лапароскопических операций. Вместе с ней медучреждение приобрело набор современных лапароскопических инструментов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.