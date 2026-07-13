В Ачинском округе ветеран СВО получил должность в администрации

Ветеран СВО Александр Потехин стал заместителем начальника отдела молодежной политики управления культуры, молодежной политики и туризма администрации Ачинского муниципального округа. Об этом сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Потехин является выпускником краевой кадровой программы для ветеранов СВО «Сибирский характер». До участия в спецоперации он работал в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю. После возвращения Александр Потехин прошел обучение по направлению «Государственное и муниципальное управление» в Президентской академии. Он также награжден медалью «За боевые отличия».
«Назначения получили уже 23 выпускника краевой кадровой программы для ветеранов СВО. Уверен, их ответственность, дисциплина, умение принимать решения и работать в команде помогут развитию Красноярского края», — сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Напомним, что «Сибирский характер» — это краевая кадровая программа для участников и ветеранов СВО. Ее задача подготовить людей с боевым опытом к работе в органах власти, муниципалитетах, госучреждениях и организациях края. Программа стала региональным продолжением федерального проекта «Время героев». В Красноярском крае ее запустили 23 февраля 2025 года.