В Ачинском округе ветеран СВО получил должность в администрации

Потехин является выпускником краевой кадровой программы для ветеранов СВО «Сибирский характер». До участия в спецоперации он работал в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю. После возвращения Александр Потехин прошел обучение по направлению «Государственное и муниципальное управление» в Президентской академии. Он также награжден медалью «За боевые отличия».